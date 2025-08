Hilarische stunt in Uitgeest: vriendinnen toveren boeien om tot Minions

Een hilarische stunt in Uitgeest, waar een paar vriendinnen - of partners in crime, zoals ze zichzelf noemen - gele boeien op het Alkmaardermeer hebben beplakt met stickers. Daardoor lijken de drijvende dobbers precies op Minions, uit de Despicable Me-films. Té grappig, denk je dan. Maar de beheerder van het meer heeft de stickers inmiddels weggehaald. Gelukkig hebben we de foto's nog...

"Dit is toch hysterisch? We hebben zo gelachen! En het doet geen echt kwaad. Ze zijn nog steeds geel hè", brult Danielle Hoozemans, een van de partners in crime, als ze met Hart van Nederland terugkijkt op de grap. "Het idee kwam van Bianca, die een eigen bootje heeft en daar vaak langskwam. Ze werkt bij een reclamebeletteringsbureau, dus dit was makkelijk geregeld. Ze kon niets anders meer voor zich zien als ze die boeien zag."

Ook deze Minion dobbert er vrolijk op los. Beeld: Bianca Ranzijn.

Puur onschuldig, wil ze benadrukken. "We hebben bewust om en om gedaan, zodat niet alle boeien beplakt werden. Vier van de acht gele boeien. De overige rode en groene boeien hebben we niet beplakt. Die lijken niet op Minions, hè! En ze zijn voor het vrachtverkeer, dus dat zou ook minder veilig zijn. Het is allemaal echt bedoeld als grap."

Ook deze boei kreeg een goedlachse behandeling. Beeld: Bianca Ranzijn.

Vandalisme

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer stelt dat dit niet echt helemaal de bedoeling is. Een woordvoerder zegt tegen Hart van Nederland dat ze de grap wel snappen, maar: "Het mag gewoon niet. Het valt onder een lichte vorm van vandalisme. Wat mensen zich soms niet realiseren, is dat het ons tijd en geld kost om de stickers te verwijderen. We besteden het geld liever aan voorzieningen voor de recreanten bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer."

Hoozemans had de reactie op de grap echter niet zien aankomen. "Het was klein bedoeld, en alleen voor de watersporters. Dat het zo'n bereik zou krijgen, dat had natuurlijk niemand bedacht." Ze had geen kwade bedoelingen: het was leuk om te doen én leuk om te zien, zo blijkt. "Die reacties die we buiten het Recreatieschap om kregen waren eigenlijk heel leuk, we hebben helemaal geen negatieve reacties gehad", aldus Hoozemans.

Kopje koffie

Het Recreatieschap zegt de 'daders' te willen uitnodigen voor een kop koffie om het over het voorval te hebben. "De boeien op het Alkmaardermeer hebben een waarschuwingsfunctie en zijn een officiële verkeersaanduiding voor een bijzonder vaargebied (in dit geval een snelvaargebied), om de veiligheid van recreanten te garanderen. Stickers horen niet op deze boeien, hoe grappig bedoeld ook."