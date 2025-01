Nijmegen pikt het niet meer: na 'dildoplakker' nu 'dildodropper' actief

Je vindt ze normaal gesproken in een nachtkastje of op een andere veilige plek. Maar voor bewoners van een straat in Nijmegen liggen ze de afgelopen tijd overal voor het oprapen: dildo's. In alle soorten, maten en kleuren. Iemand laat daar zo nu en dan ongevraagd een seksspeeltje achter. Gewoon op straat, voor iemands deur of geplakt op een verkeersbord.

Wie er achter de fallusvormige cadeautjes zit, is voor iedereen een groot mysterie. Daarom is er een naam voor de afzender bedacht: de dildodropper. De teller staat inmiddels op zeven vondsten.

In 2021 was de keizerstad ook al in de ban van soortgelijk lullig nieuws. Toen werd Nijmegen geplaagd door een dildoplakker, die vooral brievenbussen te grazen nam. Daarna werd het even stil, tot in 2023 er opnieuw plakpenissen naast de gleuven van de brievenbussen werden geplakt.