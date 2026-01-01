IJskoude start van het jaar bij nieuwjaarsduiken door heel Nederland

Op verschillende plekken in Nederland zijn mensen het nieuwe jaar begonnen met een duik in ijskoud water. Ondanks lage temperaturen en harde wind lieten veel deelnemers zich niet tegenhouden door de kou.

Bij het Tuindorpbad in Hengelo werd het water gemeten op slechts 3 graden. Toch gingen daar deelnemers het water in voor de traditionele nieuwjaarsduik. Ook in Lemmer trotseerden mensen de kou voor een frisse sprong in het IJsselmeer.

In Den Bosch doken deelnemers de Oosterplas in. Met mutsen op en handen in de lucht renden zij het koude water tegemoet om het nieuwe jaar sportief te beginnen.

Niet overal ging het feest door. De bekende nieuwjaarsduik in Scheveningen werd afgelast vanwege de harde wind. Langs de kust stond windkracht 7, meldt de organisatie. Normaal gesproken doen daar jaarlijks zo’n 10.000 mensen mee aan de duik in zee om het nieuwe jaar in te luiden.