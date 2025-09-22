Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Wat is er aan de hand met de popcorn van Pathé?

Wat is er aan de hand met de popcorn van Pathé?

Ontspanning

Vandaag, 17:05

Link gekopieerd

Bioscoopgangers hebben meerdere meldingen gedaan over de popcorn bij Pathé. Cabaretier Peter Pannekoek kreeg tientallen reacties op een Instagram-bericht, waarin hij zijn volgers vroeg of zij ook het gevoel hebben dat de smaak van de Pathé-popcorn de afgelopen weken is veranderd.

Ook de bioscoopketen zelf heeft "signalen ontvangen dat sommige consumenten de smaak van onze popcorn anders ervaren", meldt een woordvoerder van het concern maandag aan het ANP. Pathé kan deze trend echter niet verklaren. "De receptuur van de popcorn is niet aangepast. Wel is popcorn een natuurproduct en daarom kan de smaak soms iets verschillen. Uiteraard doen wij er alles aan om de smaak zo constant en stabiel mogelijk te houden."

Pannekoek constateerde de gewijzigde smaak in Pathé De Munt, maar zijn volgers stellen dat zij in andere theaters dezelfde ervaring hebben. De cabaretier suggereert op Instagram dat de receptuur mogelijk is veranderd om de popcorn langer houdbaar te maken. "Ik sluit niet uit dat we naar het Malieveld gaan om onze bioscoopcultuur te beschermen!" grapt Pannekoek vervolgens. "En dan gaat er sowieso een politiewagen in de fik - waar moeten we anders maïs in poppen?"

ANP

Lees ook

Pathé annuleert documentaire FVD'er Van Meijeren om Holocaustuitspraken
Pathé annuleert documentaire FVD'er Van Meijeren om Holocaustuitspraken
Friese blockbuster Stjer is groot succes: van 1 aprilgrap naar het witte doek
Friese blockbuster Stjer is groot succes: van 1 aprilgrap naar het witte doek
Pathé schrapt films met Zwarte Piet: 'Iedereen is bij ons welkom'
Pathé schrapt films met Zwarte Piet: 'Iedereen is bij ons welkom'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.