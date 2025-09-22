Wat is er aan de hand met de popcorn van Pathé?

Bioscoopgangers hebben meerdere meldingen gedaan over de popcorn bij Pathé. Cabaretier Peter Pannekoek kreeg tientallen reacties op een Instagram-bericht, waarin hij zijn volgers vroeg of zij ook het gevoel hebben dat de smaak van de Pathé-popcorn de afgelopen weken is veranderd.

Ook de bioscoopketen zelf heeft "signalen ontvangen dat sommige consumenten de smaak van onze popcorn anders ervaren", meldt een woordvoerder van het concern maandag aan het ANP. Pathé kan deze trend echter niet verklaren. "De receptuur van de popcorn is niet aangepast. Wel is popcorn een natuurproduct en daarom kan de smaak soms iets verschillen. Uiteraard doen wij er alles aan om de smaak zo constant en stabiel mogelijk te houden."

Pannekoek constateerde de gewijzigde smaak in Pathé De Munt, maar zijn volgers stellen dat zij in andere theaters dezelfde ervaring hebben. De cabaretier suggereert op Instagram dat de receptuur mogelijk is veranderd om de popcorn langer houdbaar te maken. "Ik sluit niet uit dat we naar het Malieveld gaan om onze bioscoopcultuur te beschermen!" grapt Pannekoek vervolgens. "En dan gaat er sowieso een politiewagen in de fik - waar moeten we anders maïs in poppen?"

ANP