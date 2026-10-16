Middeleeuwse ring gevonden bij renovatie Binnenhof

Archeologen hebben tijdens de renovatie van het Binnenhof in Den Haag een bijzondere ontdekking gedaan. In de grond, vlak achter de Ridderzaal, werd een eeuwenoude gouden ring gevonden.

De ring dateert waarschijnlijk uit de 14e of 15e eeuw. Op het sieraad staat een middeleeuwse boodschap gegraveerd, wat erop kan wijzen dat het om een trouwring gaat. Sinds de start van de renovatie, vijf jaar geleden, wordt op het Binnenhof ook archeologisch onderzoek gedaan. Dat leverde eerder al bijzondere vondsten op, zoals een middeleeuwse muur, een brug, Italiaans aardewerk en een massagraf met dieren. Volgens de archeologen zijn de werkzaamheden nog lang niet afgerond en kunnen de komende jaren meer historische vondsten worden gedaan.