Meditatiecabine op universiteit fungeert als liefdesnest: 'Studenten hebben er seks'

De meditatiecabine op de Universiteit Maastricht, bedoeld als rustgevende plek voor studenten, wordt binnenkort verwijderd. Hoewel de ruimte populair is, blijkt deze voor andere doeleinden te worden gebruikt dan meditatie: studenten zouden de cabine misbruiken voor seksuele escapades. Dat meldt RTL Nieuws maandag.

Volgens meerdere studenten komen er geregeld twee mensen tegelijk uit de cabine. Universiteitskrant Observant wijst erop dat de tekst op de cabine, "Do whatever feels good", door sommigen wel heel letterlijk wordt genomen. Studenten geven aan dat er regelmatig seksuele activiteiten plaatsvinden in de ruimte.

Geluidsdicht

De ruimte, genaamd Mindfulnest, is bijna volledig geluidsdicht en bevat een bankje en kussens. Hoewel de cabine bedoeld is om tot rust te komen, hebben sommige studenten er liever hun eigen vorm van ontspanning. Veel studenten vinden dit onhygiënisch en hebben daarom de faculteit Arts en Social Sciences gevraagd om in te grijpen.

De faculteit heeft inmiddels aangekondigd dat de meditatiecabine zo snel mogelijk zal worden verwijderd. De ruimte werd in het voorjaar van 2022 geïnstalleerd, mede gefinancierd door de overheid, met als doel studenten te helpen herstellen van de coronacrisis.

Alternatief

De universiteit is op zoek naar een alternatief. Een van de opties waarnaar wordt gekeken is het gebruik van VR-brillen voor meditatie en yoga. Hiermee wordt voorkomen dat studenten in een afgesloten ruimte zitten, en volgens Observant is de kans groot dat deze vorm wel correct wordt gebruikt.