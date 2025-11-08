Kappers krijgen training om met klanten te praten

Kappers horen dagelijks meer dan alleen wensen over kapsels. Veel klanten delen persoonlijke verhalen, soms over verdriet of verlies, wat zwaar kan zijn voor een kapper. Daarom krijgen de eerste Nederlandse kappers nu een speciale training om beter om te gaan met zulke gesprekken.

De cursus is een initiatief van kappersketen Rob Peetoom en het mentale gezondheidsplatform OpenUp. In Engeland bestaan vergelijkbare trainingen al langer en met succes. Psycholoog Willemijn Pels Rijcken begeleidt de Nederlandse kappers en leert hen goed te luisteren zonder de emoties van klanten mee naar huis te nemen.

Halve therapeuten

Kappers geven aan dat dit nodig is. Ze ervaren hun werk soms als dat van halve therapeuten. Collega’s bespreken in pauzes de heftige verhalen die ze horen of zijn geraakt als een vaste klant overlijdt. Sommige salons hebben daarom al een buddy-systeem om elkaar te steunen.

De trainingen helpen kappers hun eigen grenzen te bewaken en gesprekken op het juiste niveau te houden. Zo kunnen ze beter omgaan met hun eigen emoties en blijven ze een fijne gesprekspartner voor klanten – of die nu behoefte hebben aan een praatje, of juist aan even stilte.