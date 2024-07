Jeugdboekenreeks De Kameleon bestaat 75 jaar en is bekroond

Wie kent ze niet, Hielke en Sietse, de schippers van De Kameleon. De boekenreeks over de bekende Friese tweeling bestaat dit jaar maar liefst 75 jaar en hiermee is het de langstlopende en meest verkochte jeugdboekenreeks in Europa. Het boek is zaterdag ook bekroond met een Diamanten Boek.

Hoofdpersonages Hielke en Sietse, gespeeld door acteurs in Kameleondorp Terherne, verrasten uitgever Mariska Budding met de oorkonde tijdens de boekpresentatie van de jubileumeditie. Sinds de uitgave in 1949 zijn meer dan 200.000 exemplaren van het jeugdboek verkocht.

Jeroen de Visser kan zich zijn eerste boek nog goed herinneren. Het was direct raak. "Het was deel 1, dat boek kreeg ik van mijn ouders. We waren in het Kameleondorp. Erin stonden de handtekeningen van Kees Carbid en veldwachter Zwart."

Een levenslange liefde was geboren, Jeroen is fan. "Ik denk dat het speelse me aantrok in die verhalen, het was pakkend. Ik hou zelf ook van varen. En ik kon de boeken goed lezen met mijn dyslectie."

Boot restaureren

Als hij een jaar geleden tijdens een nieuw bezoek aan het kameleondorp in Terherne ziet hoe slecht de legendarische boot van de tweeling eraan toe is, twijfelt hij geen moment. De boot figureerde in de film over de schippers van de Kameleon in 2003. "Ik kon dit niet laten gebeuren. Ik wilde de boot graag restaureren en naar zijn originele staat terugbrengen. Ik vroeg aan het personeel of ik de boot kon overnemen. In eerste instantie kreeg ik een nee. Maar kort daarna kreeg ik een telefoontje dat ze wel akkoord gingen."

De boot was in een nog slechtere staat dan Jeroen had verwacht. "Alles aan de boot moest worden vernieuwd. Dat was een grote uitdaging omdat de boot meer dan 20 jaar geleden op een unieke manier in elkaar gezet is en daar geen documentatie over beschikbaar was."

Jeroen heeft de film weer teruggekeken, vooral alle stukjes waar de boot in voorkwam. En ook veel foto's bekeken. "De restauratie is goed gelukt", al zegt hij het zelf, en is voor dit jubileum speciaal naar het dorp gebracht. "Maar na dit weekend gaat 'ie weer mee naar huis."

Hotze de Roosprijs

De schippers van de Kameleon gaat over de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer. Met hun eigen boot beleven ze grote avonturen. Het boek werd in 2003 verfilmd, toen nog met Koen en Jos van der Donk in de hoofdrollen. Twee jaar later volgde een tweede deel. In 2021 kwam de derde film uit de reeks uit, De Kameleon aan de ketting. Daarin namen Sens en Imme Gerritsen de hoofdrollen op zich.

Auteur Hotze de Roos overleed in 1991 op 81-jarige leeftijd. Ieder jaar wordt de Hotze de Roosprijs uitgereikt aan een debuterende kinderboekenschrijver.

ANP