Jaar na verwoestende brand rijden de praalwagens weer door Etten-Leur

Ontspanning

Vandaag, 17:58 - Update: 4 uur geleden

Na een jaar vol tegenslagen, waaronder een verwoestende brand, heeft carnavalsvereniging CV te Gek in Etten-Leur de draad weer opgepakt. In een nieuwe nis hut werken de leden hard aan een nieuwe wagen, al was daar door alle extra werkzaamheden minder tijd voor dan normaal. Toch is het gelukt om een wagen te bouwen. Met carnaval willen ze opnieuw schitteren in de straten van Etten-Leur en Breda.

"We hebben nog wel wat werk, want hij moet zaterdagavond klaar staan", zegt voorzitter Barry Roover van CV te Gek tegen Hart van Nederland. "We hebben ons best gedaan er iets moois van te maken." Vorig jaar was dat wel anders: toen brandde de schuur af en ging alles verloren. Nu is CV te Gek terug, met een iets beperktere wagen. Maar er stáát een wagen.

Meer weten over hoe de nieuwe wagen van de club eruitziet? Bekijk dan de video hierboven.

