Internationale Vrouwendag: vijf Nederlandse vrouwen die geschiedenis schreven

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag worden vrouwen in het zonnetje gezet en wordt stilgestaan bij de emancipatie van vrouwen. Hart van Nederland zet een aantal spraakmakende Nederlandse vrouwen uit de geschiedenis op een rij die je waarschijnlijk nog niet kent.

Een groot doel van Internationale Vrouwendag is om de emancipatie en waarde van vrouwen extra te belichten. Toch vinden ze het in sommige delen van de wereld wel prima in de 'traditionele rolverdeling' (zie video).

Elizabeth Wolff-Becker (Betje Wolff) - Strijd tegen slavernij

Betje Wolff was een Nederlandse schrijfster die in 1790 een belangrijke bijdrage leverde aan het antislavernijdebat in Nederland. Met haar boek De zaak der negerslaven, en der inwooneren van Guinéa vertaalde en verspreidde zij het Franstalige werk La cause des esclavs negres, waardoor slavernij bespreekbaar werd gemaakt.

Mien van Bree - Pionier in de wielersport

Mien van Bree was de eerste Nederlandse wereldkampioen wielrennen. Toen zij in 1938 de titel behaalde, werd daar nauwelijks aandacht aan besteed. Kranten maakten amper melding van haar prestatie, op een enkele typefout ("Mien de Bree") en de opmerking "Zouden onze vrouwen niets beters te doen hebben?" na. Toch was zij een voorloper van Nederlandse wielericonen zoals Monique Knol, Mieke Havik en Marianne Vos.

Albertine Agnes - De vrouw die Friesland redde

Albertine Agnes staat bekend als 'de vrouw die Friesland redde'. In de 17e eeuw was het ongebruikelijk dat een vrouw politiek ingreep, maar na de dood van haar man nam zij de rol van regentes van Friesland, Groningen en Drenthe op zich. Dankzij haar strategische inzet van de waterlinie wist zij de provincies te beschermen tegen een inval van de bisschop van Münster.

Suze Groeneweg - Eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid

Suze Groeneweg schreef geschiedenis als het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. Op 3 juli 1918 trad zij toe tot de SDAP en bleef tot 1937 in functie. Opmerkelijk genoeg hadden vrouwen in 1918 nog geen stemrecht, maar ze mochten zich wél verkiesbaar stellen. In 1931 werd Groeneweg bovendien de eerste vrouwelijke onbezoldigd ambtenaar die een huwelijk voltrok.

Karin Kent - Muzikale mijlpaal

Janneke Kanteman, beter bekend als Karin Kent, scoorde met Dans je de hele nacht met mij? de eerste Nederlandstalige nummer 1-hit in de Veronica Top 40. In 1964 trad ze zelfs op in het voorprogramma van The Beatles in Blokker, het enige concert dat de wereldberoemde band ooit in Nederland gaf.