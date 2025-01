Jaap (76) liep voor vijftigste keer de Halve van Egmond: 'Gewoon genieten!'

IJspegels aan de baard, zweet dat van zijn rug afglijdt en enorm hoog water: in al deze omstandigheden heeft Jaap Wit (76) de Halve van Egmond gelopen. Het was zondag niet alleen de vijftigste editie van de strandmarathon, het was ook de vijftigste keer dat Jaap de rit uitloopt. Hij is vast 'onderdeel van het interieur', zoals hij zelf zegt.

De halve marathon wordt gezien als een van de zwaarste van het land. Dat komt vooral door de route over het strand, die ruim zeven kilometer lang is. In weer en wind rennen ieder jaar veel deelnemers de route uit. Jaap heeft ze allemaal gezien. "Dat is toch wel heel leuk, dat er dan renners zijn die voor de tweede keer meelopen, die dan even zwaaien en een praatje maken omdat ze je herkennen van de voorgaande editie", aldus Jaap.

Jaap: "Ik heb ooit gezegd dat ik de veertig aan ging tikken, dus die belofte moest ik nakomen. Daarna is het vijftig geworden, gewoon omdat ik er nog zo van genoot. Of het er zestig worden, durf ik niet te zeggen. Maar ik heb zo meteen wel weer een jaar om me voor te bereiden, dus zeg nooit 'nooit'."

Halve van Egmond: feitjes op een rij Deze editie lopen naar verwachting 15.000 deelnemers mee.

Er zijn tien startvakken.

Er zijn 'checkpoints' waar de deelnemers wat te drinken of een banaan kunnen krijgen.

De eerste editie, op 11 maart 1973, kende 1.100 deelnemers.

IJspegels aan baard

Jaap heeft in zijn carrière vele zware omstandigheden meegemaakt. Die van 1985 was misschien wel het zwaarst. "Het was daar zo koud, dat ik finishte met de ijspegels hangend aan mijn baard." Voor Jaap zal deze editie ook niet makkelijk zijn. Hoewel het weer goed lijkt te zijn, is het een zware tocht. " De eerste helft gaat nog te doen zijn, maar daarna wordt het afzien. Als het mijn gezondheid gaat kosten dan stop ik direct, dat kan niet de bedoeling zijn van sporten."

Hoe komt het dat hij het na al deze edities nog steeds volhoudt? "Mijn geheim: gewoon genieten. Aan het einde van de rit ben je zo stijf als een plank, maar als je je focus verlegt op het mooie, merk je daar niks van. Ik hou van het enthousiasme van het publiek en het enthousiasme wat je hen terug kan geven. Ik kan tijdens het lopen genieten van de branding. Ik kan gewoon genieten van al het moois."

Jaap: "Ik ben nu 76 jaar oud, maar alles kan nog. Blijf alsjeblieft lekker bewegen." Jaap geeft wel mee dat het belangrijk is om te weten wat je aan het doen bent: "Anders is het echt levensgevaarlijk."