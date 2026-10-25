Windsurfers trotseren golfen tijdens storm Boelo: 'Zo hard mogelijk gaan'

Golven van soms wel vier meter hoog en windstoten met windkracht 9. Toch lieten enkele windsurfers zich zondagmiddag niet tegenhouden door storm Boelo. Bij Lauwersoog waagden ze zich op het onstuimige water van de Noordzee om de hoge golven te trotseren. Dat leverde mooie beelden op.

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De omstandigheden waren allesbehalve makkelijk. Door de harde wind en hoge golven moesten de surfers flink hun best doen om op hun plank te blijven staan. Volgens de windsurfers was het pittig en lichamelijk erg zwaar om op het water te zijn.

Surfen van korte duur

Lang konden de waaghalzen dan ook niet van de golven genieten. De zware omstandigheden maakten het lastig om langere tijd te blijven windsurfen, waardoor hun avontuur op het water van korte duur was.