Kerstkilo’s eraf rennen: honderden lopers doen mee aan Derde Kerstdagloop

Na dagen vol kerstborrels, diners en uitgebreide lunches kiezen veel Nederlanders weer voor beweging. Op Derde Kerstdag trekken ze massaal hun hardloopschoenen aan – ook in Arnhem. Daar doen maar liefst 1650 mensen mee aan de Derde Kerstdagloop, om de kerstkilo’s eraf te lopen en de conditie op peil te houden.

De loop is al jaren een vaste traditie in de stad en de omgeving. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 7 kilometer, 14 kilometer of een halve marathon van 21 kilometer. Vooral die langste afstand is populair, want ongeveer de helft van de tickets is daarvoor verkocht.

'Begrip in de omgeving'

De Derde Kerstdagloop wordt dit jaar voor de 32e keer georganiseerd en is volgens de organisatie niet meer weg te denken. "Het is echt een begrip in Arnhem en omgeving", vertelt Wim van der Linden, die al jaren betrokken is bij het evenement.

De route trekt ook lopers van buiten de regio. "Er komen ook mensen uit het westen van het land naar deze run, en die verbazen zich altijd over de mooie omgeving." Het parcours gaat dwars door de natuur, over heide en door bossen.

De datum is volgens de organisatie geen toeval. "We doen het expres op Derde Kerstdag, omdat het zo fijn rennen is na twee kerstdagen met een volle buik, hahaha", lacht Wim.

In de video hierboven zie je hoe het sommige lopers is vergaan.