Duizend mensen wachten bij ingang Julianatoren om stroomstoring

Pretpark Julianatoren in Apeldoorn was donderdagochtend getroffen door een stroomstoring in het gebied. Het park was daardoor lange tijd niet open. Zo'n duizend mensen stonden bij dichte ingangen of op de parkeerplaats te wachten. De stroomstoring is inmiddels verholpen.

"Zonder stoom werkt hier helemaal niks", vertelt directeur Jeroen Buter van het pretpark aan Omroep Gelderland. "En zonder internet werken attracties en kassasystemen en scanapparaten niet goed, zelfs geen koffie voor de collega's." Rond 10.00 uur werd de stroomstoring rondom het pretpark verholpen. Het park opent haar attracties geleidelijk, omdat sommige attracties langer nodig hebben om op te starten.

Stroomstoring

Apeldoorn kampte sinds de nacht van woensdag op donderdag met een grote stroomstoring. Ruim duizend woningen en bedrijfsgebouwen zaten zonder stroom, meldt de regionale omroep. Op beelden bovenaan dit artikel is te zien dat verkeerslichten niet werkten en dat bewoners slagbomen bij parkeerplaatsen hebben verwijderd.

Getroffen netbeheerder Liander weet nog niet hoe de stroomstoring kon ontstaan.