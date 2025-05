Entreegeld is 'doodsteek' voor ondernemers Zaanse Schans, dit plan moet dat voorkomen

Gratis naar de Zaanse Schans is verleden tijd. Vanaf volgend jaar moeten bezoekers 17,50 euro betalen als ze de historische Zaanse buurt willen bezoeken. Ondernemers willen dit tegenhouden en hebben daarom een alternatief plan bedacht.

"Entreegeld vragen is de doodsteek voor ondernemers", zegt Robin Kooijman, directeur van klompenmakerij Wooden Shoe Workshop, tegen Hart van Nederland. "Al deze ambachten zullen dan verdwijnen. Dan wordt het alleen voor de rijken een elitair bezoek. Dat vinden we niet passend."

Museum verplaatsen

Ondernemers vrezen een verlies van inkomsten als bezoekers entreegeld moeten betalen. Ze stellen daarom voor om het Zaans Museum te verplaatsen naar een andere locatie. "Zo kan daar een cultureel centrum ontstaan en worden toeristen beter verspreid", aldus Kooijman.

Eind deze maand hakt de gemeenteraad een knoop door over het heffen van entreegeld. Het museum gaat niet in op de verhuizing, maar is het eens met het besluit om entreegeld te vragen voor de Zaanse Schans.

Kooijman benadrukt dat het belangrijk is om er samen met de gemeente uit te komen. "Een gedegen plan ligt er nu helaas niet."