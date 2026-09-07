Emmy-winnaar Arjen is voorbeeld voor grimeleerlingen: 'Heel inspirerend'

Eindelijk: na twee keer voor een Oscar genomineerd te zijn, maar er helaas naast gegrepen te hebben, is het nu wél raak voor de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten. Afgelopen nacht heeft hij een prestigieuze Emmy gewonnen voor zijn werk in The Pitt, een grote Amerikaanse ziekenhuisserie. Al sinds jaar en dag is hij actief in Hollywood en ondertussen is hij een groot voorbeeld voor aanstormend talent, zoals de studenten van ROC van Amsterdam.

Hoe trots oude bekenden op hem zijn en hoe leuk de mbo-opleiding make-up & hair artist wel niet is, zie je in bovenstaande video. LET OP: er zitten beelden in van de ziekenhuisserie die - hoewel nep - behoorlijk heftig kunnen zijn.

Een enorme opsteker voor het vak, zo voelt het voor de studenten en docenten van ROC van Amsterdam, waar een van de twee gespecialiseerde opleidingen die ons land rijk is, wordt gegeven. Want hoe je het ook wendt of keert: een grimeur is vooral achter de schermen werkzaam. Enkel het resultaat haalt het grote doek (of het kleinere scherm thuis). Dus een stukje wereldwijde erkenning naar Nederland halen, is toch wel enorm gaaf.

'Enorm trots'

Bij de Amsterdamse opleiding werken zelfs docenten die Arjen persoonlijk kennen, waardoor het al helemaal een feestelijke aangelegenheid is. Maar ook aan de andere kant van het land, in Arnhem, heerst grote blijdschap. Om precies te zijn bij Rijn IJssel, waar de prijsuitreiking eveneens met grote belangstelling is gevolgd: Arjen heeft er vroeger namelijk op school gezeten. Ze stellen "enorm trots" te zijn en vinden hem "een voorbeeld" voor het ambacht.