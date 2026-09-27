Eendenmuseum sluit na ruim 30 jaar: collectie van 450 auto's verkocht

Het Eendenmuseum in Andijk opende zondag voor de laatste keer zijn deuren. Veel mensen stonden te wachten om nog één keer de collectie van verzamelaar Edwin Groen te komen bewonderen. De collectie bestaat voornamelijk uit Citroën 2CV's, ook wel bekend als de Eend. Daar heeft Edwin er ruim 300 van in het museum staan. In totaal gaat het om ongeveer 450 auto's.

Na ruim 30 jaar trouw verzamelen heeft Edwin echter moeten besluiten om zijn volledige autocollectie te verkopen. "Mijn gezondheid houdt gewoon te wensen over. Daarnaast wil geen van mijn kinderen de collectie overnemen. Ik heb ze helaas niet kunnen besmetten met het Eendenvirus." Andijk verliest hiermee een iconisch museum vol autogeschiedenis.

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Collectie overgenomen

De collectie is verkocht aan autokoper en handelaar Nico Aaldering. Hij is een bekende in de autohandel en heeft zijn eigen familiebedrijf, waarin hij auto's opkoopt en weer verkoopt. De collectie van Edwin kan inmiddels aan het lijstje van Nico worden toegevoegd. "In april/mei van volgend jaar zal mijn collectie op de veiling verschijnen. Ik gun Nico het dat hij mijn autoverzameling mocht opkopen. Daarnaast zijn er maar weinig partijen die zo'n hele collectie in één keer kunnen opkopen", aldus Edwin.