De Daghap: onze innerlijke John Cleese naar boven halen op internationale gekke loopjes-dag

In de rubriek De Daghap gaat Hart van Nederland op zoek naar verhalen achter speciale dagen, denk aan dagen die ergens aandacht voor vragen. Deze week: de Internationale Dag voor Rare Loopjes.

Je been ruim een meter vooruit zetten, deze vervolgens de lucht in schoppen en dan een stap achteruit. Het klinkt als een hele moeilijke dans, en dat is het eigenlijk ook. Dit loopje is beter bekend als de 'silly walk' van Monty Python. Om dit komische hoogtepunt te vieren is de Internationale Dag van de Gekke Loopjes in het leven geroepen. Maar is dit wel zo ethisch verantwoord?

In 2020 is in Spijkenisse het 'silly walks'-zebrapad geopend (zie video).

De dag, een ode aan het loopje, werd voor het eerst gevierd in 2016. De sketch waarop de dag is gebaseerd, uitgevoerd door Britse comedian John Cleese, is bedacht door zijn collega's Michael Palin en Terry Jones. Het Ministerie van Gekke Loopjes, of Ministry of Silly Walks, vindt in de serie dat er te weinig subsidie vanuit de overheid komt. Om hier aandacht voor te vragen, roept de organisatie van de dag zoveel mogelijk mensen op om een gek loopje te doen.

Culturele invloed

De serie, Monty Python's Flying Circus, heeft 5 jaar lang bestaan. De serie had veel impact, zegt filmkenner René Mioch. "De Britse humor schuurt net een beetje met de werkelijkheid en dat is wat het vooral sterk maakt. Eigenlijk maken ze iedereen die een beetje anders is volledig belachelijk. Als het over overgewicht gaat, is er een dikke man die ontploft, de kruisiging van Jezus wordt op satirische wijze nagespeeld, en ze doen dus ook mensen met een gek loopje na. Maar dit gebeurt allemaal op zo'n extreme manier dat het duidelijk is dat het een grapje is."

Altijd al discussie

Maar mag je wel de grapjas uithangen als je mogelijk mensen die moeilijk lopen hiermee beledigt? Volgens Mioch is dit altijd al een discussiepunt geweest: "Door het loopje kregen spastische mensen opeens een bijnaam, zonder dat ze daarom gevraagd hadden. Hun beperking werd belachelijk gemaakt en mensen zeiden dat ze een silly walk hadden, terwijl het voor mensen met een beperking vaak een normale loop is."

Cijfers over John Cleese's 'silly walk' Het loopje van Cleese is 2,5 keer zo inspannend als de normale wandelpas (British Medical Journal).

Het loopje van collega Michael Palin duurt vooral langer, maar is niet meer inspannend.

"Ik denk dat iedereen kan bedenken dat het heel pijnlijk is voor mensen die als gevolg van een handicap of als gevolg van een functioneel neurologische stoornis een ander looppatroon hebben. Daar is niks te lachen aan", zegt Marleen Tibben, psycholoog bij het HSK Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen.

Jelmar Wagenaar, die zelf een gek loopje heeft gehad, zegt het volgende: "Ik zou er wel om kunnen lachen. Maar dan moeten mensen er ook een lesje van kunnen leren. Ze moeten zich bewust zijn dat er mensen zijn die daadwerkelijk zo lopen en dan inzicht krijgen in hoe vervelend dat is."

'May I see your silly walk?'

Hoewel het Ministerie van Gekke Loopjes niet echt bestaat, schijnt het loopje wel een positief effect te hebben op je gezondheid. Een Brits onderzoeksteam heeft uitgezocht dat de silly walk 2,5 keer zo veel moeite kost dan een gewone wandeling. Als een volwassene 11 minuten per dag het loopje doet, zou dit gelijk staan aan 75 minuten lichaamsbeweging per week.