Dagelijks douchen, ’s ochtends of ’s avonds? Dit is het beste voor je huid

Ontspanning

Vandaag, 14:16

Nederlanders douchen gemiddeld zes keer per week en gebruiken daarbij ruim 46 liter water per dag, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar is zo vaak douchen wel goed voor je? Dermatoloog Daniel Kadouch vertelt in de 538 Ochtendshow wat douchen met je huid doet.

Hoewel dagelijks douchen voor veel mensen vanzelfsprekend is, is het niet altijd zonder gevolgen voor de huid. "Je kunt harstikke goed iedere dag douchen. Het gaat er met name om dat als je doucht, je je goed realiseert dat je niet te heet en langer dan 15 minuten doucht", vertelt Kadouch.

Huid droogt uit

Volgens Kadouch droogt je huid bij elk douche- of badmoment een beetje uit. "Elke keer als je in de douche of in bad gaat, droogt je huid uit. Zeker in de herfst en winter, want dan is de lucht droger. En een bad nemen, droogt je huid ook wat meer uit, omdat je langer in het water zit."

Ook wat je onder de douche gebruikt, is belangrijk. "Alles wat schuimt, droogt de huid verder uit. Geen parfums en geen irriterende ingrediënten, want dan krijg je irritatie." Het is volgens de dermatoloog dus belangrijk om milde, parfumvrije producten te gebruiken en het gebruik van zeep zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer douchen?

Wanneer je het beste kunt douchen, verschilt per persoon. "Vanuit ons als dermatologen is het niet zo dat we zeggen: doe het in de ochtend of avond", zegt de dermatoloog. "Water droogt de huid uit. Als je dan ook nog zeep of heftig geparfumeerde douchegel gebruikt, droogt je huid nog meer uit. Dan haal je die natuurlijke vetlaag van je huid af, en die wil je juist behouden. Zeker nu in de winter, omdat het dan stukken droger is. Anders wordt de huid droog en jeukerig."

