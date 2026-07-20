Spektakelfilm The Odyssey zorgt voor leuke gekte bij Urker bootbedrijf

Stel je voor: je krijgt op een dag een telefoontje. Of je even Christopher Nolan - internationaal topregisseur - wil helpen met een klusje op zee. Op Urk kijken ze er niet meer van op, want het is daar bijna traditie geworden bij Post Workboats. De filmmaker wil koste wat kost altijd gebruik maken van de diensten van de Urkers om de cast en crew van en naar nautische opnamelocaties te brengen. Een hele eer voor Klaas en zijn collega's.

Vorig week ging The Odyssey, de film waar het ditmaal om gaat, in première. Wie het verhaal een beetje kent weet dat het een nogal natte bedoening is. Veel scènes spelen zich op zee af en aangezien Nolan alles zo echt mogelijk wil filmen, betekent dat dat er opnames op zee plaatsvinden. Dan moet dus alle cast, crew en apparatuur overgevaren worden naar de plek van opname. En daar komt Klaas met zijn bedrijf bij kijken.

Het is namelijk al de derde keer dat hij en zijn zeevarende kornuiten mogen helpen bij de giga-producties van de Britse filmmaker. De prenten kosten doorgaans 200 tot 250 miljoen om te maken en The Odyssey tikt eerder dat laatste dan het eerste bedrag aan. Hiervoor waren ze betrokken bij de eveneens waterrijke producties Tenet en Dunkirk.

Klaas is apetrots én nuchter. Hoe is het eigenlijk om Matt Damon of Zendaya over te varen? Hij legt het uit in bovenstaande video.