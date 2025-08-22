Iedereen kan inmiddels een eigen boek uitbrengen, en dat wordt steeds populairder

Steeds meer mensen willen zelf een boek uitbrengen. Er zijn tal van bedrijven waar je tegenwoordig een zelfgeschreven boek kan laten drukken. Dit geeft mensen die bij traditionele uitgevers afgewezen zouden worden de kans om hun leven te verwerken in een roman. Monique (38) beleefde in haar 23 jaar als kassamedewerkster genoeg om zo'n boek te schrijven en te publiceren.

Vroeger moest men om een boek uit te brengen maanden werken aan een verhaal en dan maar hopen dat een uitgever het zou goedkeuren. Tegenwoordig kan men simpelweg een word-bestand en een kaftontwerp uploaden en binnen enkele dagen ligt er een boek in de brievenbus. Tal van bedrijven bieden dit soort diensten aan en hierdoor is de lat om jezelf auteur te noemen een stuk lager geworden.

"Het is een droom van heel veel mensen om zelf een boek te schrijven", vertelt Ellen Rikkink van het Boekengilde, een van zo'n zogeheten self-publishers. "We zijn van mening dat iedereen die de ambitie heeft om een boek te schrijven deze ook moet kunnen publiceren. Traditionele uitgevers brengen vaak alleen titels uit van gevestigde namen."

Traditionele uitgevers hebben strengere eisen over wat ze publiceren omdat zij de kosten van het printen en promoten van een boek voor zich nemen. Bij een zelf-gepubliceerd boek moet de auteur deze kosten zelf betalen."

Supermarktleven

De Brabantse Monique Maton is zo'n zelf-gepubliceerde auteur. Ze werkt al 23 jaar als kassamedewerker en beleefde in die tijd genoeg bizarre gebeurtenissen om een boek te vullen. "Het begon als grapje onder collega's tijdens een borrel", vertelt Monique. "We waren sterke verhalen over onze werktijd aan het delen en moesten naar verloop van tijd zo lachen dat we van die verhalen een boek moesten maken." Met die gedachte ging Monique de volgende dag aan de slag. In 3 weken tijd had ze genoeg anekdotes verzameld om haar boek 'verhalen uit de supermarkt' te publiceren.

"Via de zelf-publicatie dienst van Amazon was het echt zo gepiept", vertelt Monique. "Ik vroeg mijn dochter om het ontwerp van de kaft voor me te tekenen. Ik leverde dat ontwerp en mijn tekst in en hoefde vervolgens alleen te kiezen hoeveel oplagen ik wilde." Het boek is inmiddels 2 weken uit en in die tijd heeft Monique meer dan 100 exemplaren verkocht.

Concurrentie

Iedereen met een goed verhaal en een computer kan tegenwoordig dus auteur worden. Grotere concurrentie in de auteurswereld zou je dus zeggen, maar dat valt wel mee. "Het is natuurlijk goed dat iedereen met de ambitie om schrijver te worden dit ook kan", vertelt Martijn David, algemeen secretaris van de Groep Algemene Uitgevers.

"Het is echter wel zo dat deze boeken vaak voor een kleinere doelgroep zijn en met een kleinere opgave. Hierdoor zal de concurrentie met gevestigde auteurs en uitgevers meevallen want die spreken een heel andere doelgroep aan. Bij zelf-gepubliceerde auteurs moet je eerder denken aan hobbyisten die bijvoorbeeld familiegeschiedenis in een boek verwerken. Het is dus de vraag of mensen kiezen tussen een nieuwe bestseller en een boek dat de buurman heeft geschreven. Het kan ook het Nederlandse boekenaanbod juist vergroten."