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Van Doorenspleet tot Poeschman: deze namen passen perfect bij het beroep

Ontspanning

Vandaag, 19:37

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Verloskundige Petra Doorenspleet mag zich de winnaar noemen van de verkiezing voor de Baannaam van 2026. Na en spannende finaleweek kozen de luisteraars van De 538 Middagshow massaal voor haar opvallende combinatie van naam en beroep.

De verkiezing draait om mensen van wie de naam perfect lijkt te passen bij hun werk. Uit honderden inzendingen werd eerst een top vijf geselecteerd. In de finale nam Petra het op tegen Daan Onderwater, zwemleraar, Geertje Tabak, die werkt met longkankerpatiënten, Gerben Koekkoek uit de geestelijke gezondheidszorg en gynaecoloog Peter Poeschman.

De prijs werd uitgereikt door Fahrad, de fietsenmaker uit Zwijndrecht die vorig jaar de titel veroverde.

In de video boven dit artikel is te zien hoe Petra Doorenspleet hoort dat zij de Baannaam van 2026 heeft gewonnen.

Door Redactie Hart van Nederland

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