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Cultuurhuis Annie M.G. Schmidt komt er: 'Kan er emotioneel van worden'

Ontspanning

Vandaag, 21:04

Na maanden van onzekerheid is het eindelijk gelukt: in het geboortehuis van Annie M.G. Schmidt in Kapelle komt een cultuurhuis. Dankzij een anonieme investeerder kan het pand worden aangekocht. Sinds begin dit jaar liep er via Stichting Bij Annie Thuis al een crowdfunding om een cultuurhuis over Annie M.G. Schmidt mogelijk te maken. Dankzij de anonieme geldschieter kan dat plan nu doorgaan.

Hendriek Flikweert van de stichting wordt sinds het nieuws overladen met blije berichtjes. "Annie is van ons allemaal. Wie kent haar niet? Dat blijkt nu ook wel weer. Ik kan daar best emotioneel van worden", vertelt ze. "Drie weken geleden hoorden we van de investeerder. Afgelopen dinsdag hebben we een gesprek gehad. Toen bleek dat alles op groen stond. We willen nu de tijd nemen voor het cultuurhuis, want we willen het graag goed doen."

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Dit zijn de plannen voor het cultuurhuis

Het moet volgens Hendriek een toegankelijk cultuurhuis worden: "Het moet toekomstbestendig zijn en een plek voor iedereen. Een cultuurhuis waar het bruist van taal, muziek en ontmoeting. Er komen sociale en culturele activiteiten, zoals muziekles. Ook komt er een permanente tentoonstelling over Annie en de piano van componist Harry Bannink krijgt er een bijzondere plek. Bannink is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het werk van Annie."

Door Redactie Hart van Nederland
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