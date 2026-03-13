Bruine kroeg op erfgoedlijst: 'Deze plekken mogen niet verdwijnen'

Gisteren, 22:19 - Update: 2 uur geleden

Geleefd interieur, een kleedje op tafel, Nederlandtalige meezingers door de speakers en een fluitje pils met een schaaltje bruin fruit... De tradionele bruine kroeg krijgt een plek op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed. Dat maakte PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis vrijdagavond bekend in het televisieprogramma Café Kockelmann.

Heinhuis zet zich daar al langer voor in. In 2023 diende ze in Amsterdam een voorstel in om de klassieke bruine cafés te beschermen en als erfgoed te laten erkennen (zie bovenstaande video). Volgens haar horen deze cafés bij het karakter van de stad, maar verdwijnen ze steeds vaker uit het straatbeeld.

De Amsterdamse gemeenteraad stemde destijds in om het traject voor erkenning te starten. Met de plek op de nationale lijst is nu een eerste belangrijke stap gezet.

'Deze plekken mogen niet verloren gaan'

Volgens Heinhuis vervullen deze cafés een bijzondere rol in het dagelijks leven van veel mensen. "Dat zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar gesprekken plaatsvinden, waar je je buren een keer ziet. Of juist iemand spreekt die je helemaal niet kent, die heel anders is dan jij", zei ze in Café Kockelmann. "Die plekken mogen we niet verliezen, die zijn te belangrijk."

Het voorstel van Heinhuis in de gemeenteraad leidde ertoe dat een groep van kroegeigenaren, liefhebbers en erfgoedspecialisten een aanvraag deed bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat de Nationale Inventaris coördineert in samenwerking met UNESCO. "Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd, waarmee de bruine kroeg officieel de status van immaterieel erfgoed krijgt", meldt de PvdA Amsterdam in een verklaring.

Volgens Heinhuis kan de bruine kroeg uiteindelijk ook in aanmerking komen voor een internationale erfgoedlijst. "De eerste belangrijke stap is gezet."

Door ANP

