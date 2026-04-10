'Crackboten' maken Haagse grachten tot vuilnisbelt, Monique heeft oplossing

Het is een puinzooi in de Haagse grachten. Die kraakheldere boodschap komt van Monique Harte Donders, die zelf aan de gracht woont én ze voor haar werk leegvist. Ze is er helemaal klaar mee, want tot aan gezonken boten aan toe ligt het er vol met troep. Dat kan en moet beter en daarom een plan. En ja: door dat plan krijgt zij minder werk.

Maar naast dat het haar beroep is, is ze ook dol op de grachten van haar woonplaats. Zo "ligt meer rommel dan dat het netjes is", stelt de vrouw die met haar bedrijf DH Recycling troep uit het water vist en recyclet. "Noem maar op: ballonnen, vuilniszakken, flessen. Laatst kwamen we een volledige speedboot tegen die was afgezonken en waar alleen het puntje nog van boven water stak", zegt ze op ernstige toon.

Dure klus per boot

"Dat was nog gevaarlijk ook. We noemen ze in de volksmond ook crackboten", vervolgt Monique. En daarom heeft ze een plan, dat haar minder werk op gaat leveren. Je leest het goed: minder. "Per boot kost het 10.000 tot 15.000 euro om op te ruimen. Dat kan echt anders", denkt de Haagse.

Wat haar plan is en hoe de politiek hierop reageert, zie je in bovenstaande video.