Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ian is op zoek naar ultieme schat: een miljoen jaar oude haaientand

Natuur

Gisteren, 21:14

Link gekopieerd

Op het strand De Kaloot in Borssele loopt Ian te zoeken in het zand. En hij is niet de enige. Het Zeeuwse strand is een populaire plek om haaientanden te zoeken. Ze kunnen zelfs duizenden tot miljoenen jaren oud zijn. "Elk jaar ben ik hier te vinden op vakantie", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Ian heeft er de afgelopen jaren al heel wat haaientanden gevonden en heeft inmiddels een indrukwekkende collectie. "Ik zag andere mensen het doen jaren geleden, ik vroeg wat ze deden en zo ben ik ook begonnen, inmiddels heb ik er heel erg veel en de mooiste heb ik ingelijst".

Het beste kun je zoeken met laag water, laat Ian weten. Wij zochten met hem mee.

Lees ook

Selma vindt megatand van uitgestorven haaiensoort in Gelderland: 'Echt een gouden vondst'
Selma vindt megatand van uitgestorven haaiensoort in Gelderland: 'Echt een gouden vondst'
Tanden gevonden van haai die in de Limburgse subtropische zee leefde
Tanden gevonden van haai die in de Limburgse subtropische zee leefde

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.