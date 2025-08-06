Ian is op zoek naar ultieme schat: een miljoen jaar oude haaientand

Op het strand De Kaloot in Borssele loopt Ian te zoeken in het zand. En hij is niet de enige. Het Zeeuwse strand is een populaire plek om haaientanden te zoeken. Ze kunnen zelfs duizenden tot miljoenen jaren oud zijn. "Elk jaar ben ik hier te vinden op vakantie", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Ian heeft er de afgelopen jaren al heel wat haaientanden gevonden en heeft inmiddels een indrukwekkende collectie. "Ik zag andere mensen het doen jaren geleden, ik vroeg wat ze deden en zo ben ik ook begonnen, inmiddels heb ik er heel erg veel en de mooiste heb ik ingelijst".

Het beste kun je zoeken met laag water, laat Ian weten. Wij zochten met hem mee.