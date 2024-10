ZIEN: schitterende dronebeelden van Woudagemaal in volle glorie

De herfstvakantie biedt de kans om mooie plaatjes te schieten. Dit kan ook bij het Woudagemaal in Lemmer (Friesland). Zij openen hun deuren tijdens de herfstvakantie en bezoekers kunnen de hele dag komen kijken. Woensdagochtend werd het oudste stoomgemaal ter wereld onder stoom gezet en dit leverde prachtige beelden op, deze kun je hierboven bekijken.

Buiten dat het mooie plaatjes oplevert, heeft het gemaal ook een functie. Het Woudagemaal is het grootste, nog functionerende stoomgemaal van de wereld. Het gemaal is gebouwd om overstromingen in Friesland te voorkomen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het gemaal is één van de twaalf UNESCO Werelderfgoederen in Nederland. Tot op de dag van vandaag is het gemaal heel belangrijk voor de Friese waterhuishouding.