De tijd vliegt écht: dinsdag een van de kortste dagen ooit gemeten

Wie dinsdag het gevoel heeft dat de dag voorbij vliegt, zit niet verkeerd. De aarde draait namelijk zó snel, dat deze dag officieel een van de kortste ooit is. Volgens wetenschappers missen we vandaag 1,25 milliseconde op de klok.

En het is geen toeval: al de hele zomer wordt de aarde iets sneller. Op 10 en 22 juli gebeurde dat ook al. Het lijkt weinig, maar voor systemen die op atoomtijd draaien, zoals gps, internet en beursalgoritmes, is zo’n afwijking geen kleinigheid.

Sinds 1972 wordt de officiële wereldtijd soms met een ‘schrikkelseconde’ aangepast. Maar wat nu speelt, is uniek. Wetenschappers houden serieus rekening met een ‘negatieve schrikkelseconde’: iets wat nog nooit eerder is gedaan. Dat betekent dat we de klok niet vooruit, maar terug moeten zetten.

Waarom de aarde ineens zo’n haast heeft, is een raadsel. Er wordt onderzoek gedaan of het te maken heeft met veranderingen in de aardkern, smeltende gletsjers of klimaateffecten zoals El Niño.