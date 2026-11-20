Bij de voormalige vliegbasis Soesterberg zijn tijdens opgravingen vier voertuigen gevonden. De auto's komen vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en zijn daar destijds neergezet om te voorkomen dat Duitse vliegtuigen daar konden landen.

De auto's waren in februari al ontdekt en deels opgegraven, maar werden vanwege het broedseizoen achtergelaten. Nu worden de wrakken alsnog opgegraven, want aan de zuidkant van de oude landingsbaan worden woningen gebouwd. Dat is te zien in de video boven dit artikel.