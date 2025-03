Eriks speciale stofzuiger moet stranden redden van plastic

Nederlandse stranden liggen vol met kleine plastic korrels, ook wel nurdles genoemd. Ze worden gebruikt om plastic producten te maken, maar komen in de natuur terecht door lekkende zeecontainers. De vervuiling is zo ernstig dat er miljarden van deze korrels op het strand zouden liggen, met alle gevolgen van dien. Erik de Vries en andere vrijwilligers van De Bende van het Strand hebben daar iets op gevonden: een speciale stofzuiger om de korrels mee op te zuigen.

Erik zet zich al jaren in om de stranden schoon te houden. Telkens weer hoorde hij mensen klagen over de plastic korrels, die met grijpers niet op te ruimen waren. "Toen dacht ik: waarom niet gewoon een stofzuiger maken?", vertelt hij. In drie weken tijd bouwde hij een speciale afzuiging met filters, die de korrels uit het zand haalt.

De uitvinding bestaat uit een karretje met een open onderkant dat achter een auto of busje hangt. Het zand wordt eruit gefilterd, terwijl de korrels achterblijven in een zak. De methode werkt goed, maar heeft ook een nadeel. "Het is niet helemaal te voorkomen dat er af en toe een diertje wordt opgezogen", erkent Erik. "Maar door goed op te letten proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden."

Kleine korrels zijn groot probleem

Volgens Stichting De Noordzee vormen de plastic korrels een groot probleem. "Je ziet echt hele sporen van die korrels liggen", zegt Gita Maas van de Stichting De Noordee. Ze blijven achter op het strand na hoogwater en zijn met de hand nauwelijks op te ruimen. De stichting pleit voor strengere regels bij het vervoeren van de korrels, zodat ze minder vaak in de natuur belanden.

De eerste tests met de stofzuiger waren veelbelovend. Vrijdag wordt het apparaat voor het eerst op grote schaal ingezet op het strand bij Scharendijke. Vrijwilligers helpen Erik om de stranden schoner te maken. "We gaan ervoor!", zegt hij enthousiast.