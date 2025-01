Ricardo wil eerste Nederlander zijn die zeven hoogste vulkanen ter wereld beklimt

Vulkanen beklimmen is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Laat staan dat je in ieder continent naar de top van de hoogste vulkaan klimt. Ricardo Kaljouw vertrekt vrijdag naar continent nummer 7 om zijn laatste vulkaan aan het lijstje toe te voegen. Als hij de top van de vulkaan in Antarctica haalt, wordt hij de eerste Nederlander die Vulkanische Zeven Toppen heeft bereikt.

De hoogste berg ter wereld beklimmen? Dat deed Wilco, is te zien in bovenstaande video.

Ricardo's passie voor vulkanen ontstond toen hij 's nachts in Kongo op een vulkaan sliep en de krater in kon kijken. "Ik had nog nooit gehoord van de Vulkanische Zeven Toppen, maar toen ik erachter kwam had ik al drie van de zeven toppen bereikt. Toen ben ik me er helemaal op gaan richten en wilde ik ze alle zeven halen", vertelt Ricardo aan Hart van Nederland.

Als hij de top haalt wordt hij de eerste inwoner van de Benelux die deze uitdaging heeft gehaald. Wereldwijd zijn er 47 mensen die zeven toppen hebben beklommen.

Laagjes, heel veel laagjes

Inmiddels heeft Ricardo dus al zes vulkanen beklommen en vertrekt hij naar zijn laatste, maar zeker niet de minste. "Je moet rekening houden met een temperatuur van - 40 graden en windvlagen van wel 120 kilometer per uur", legt Ricardo uit. Hoe bereid je je daarop voor? Een goede uitrusting is het allerbelangrijkste. "Laagjes, heel veel laagjes. Gespecialiseerde kleding en slaapzakken die tegen de kou bestendig zijn."

Ricardo schetst een beeld van hoe uniek zijn expeditie is die hij gaat maken: "Er zijn meer mensen in het International Spacestation geweest dan de plek waar ik nu naartoe ga." Toch heeft hij contact kunnen leggen met mensen die de top van deze vulkaan al eerder bereikt hebben. De belangrijkste tip die hij van ze kreeg: "Bereid je mentaal voor op vreselijke kou, het wordt echt niet leuk en je moet doorbijten."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De hoogte van de vulkaan is zo'n 4300 meter. Met drie andere expeditieleden en een gids gaat hij de uitdaging aan. De verwachting is dat ze er 6 dagen over doen, dat is verder afhankelijk van het weer. Waarschijnlijk zullen ze met het basiskamp meegerekend drie kampen opzetten voor ze bij de top zijn. Het voordeel volgens Ricardo: "Het is er zomer, dat betekent dat continu de zon schijnt, daar zijn we dus niet afhankelijk van."

Na het behalen van deze uitdaging is het niet klaar voor Ricardo: "Ik heb echt nog veel ambities. Ik wil heel graag naar de hoge gebergtes in centraal-Azië, dat zijn bergen van zo'n 7000 meter. Maar ik zal altijd vulkanen blijven beklimmen, ik heb er nog wel een paar op mijn lijstje staan." Wat vulkanen nu zo aantrekkelijk maakt voor Ricardo? "De spanning die het met zich meebrengt. 'What if?' Het voelt als een levend organisme en de verwoesting die de vulkaan kan brengen. Je voelt je heel klein."

Ricardo's reis is via zijn Instagram te volgen.