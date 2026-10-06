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Zeldzame penisplant bloeit in Leiden: 'Het stinkt echt'

Natuur

Vandaag, 12:03

Je moet er snel bij zijn, want over twee dagen is hij alweer uitgebloeid en is de geur verdwenen. Het gaat om de penisplant in de Hortus botanicus Leiden. De uitzonderlijke plant, een reuzenaronskelk die zelfs met uitsterven wordt bedreigd, staat weer in bloei. En ondanks de indringende geur van rottend vlees trekt hij toch aardig wat bezoekers.

Via een livestream is zelfs te zien hoe de plant bloeit en hoeveel mensen ernaar staan te kijken. Met een speciaal gebouwde trap kunnen bezoekers zo dicht mogelijk bij de plant komen, want de plant is een paar meter hoog. Hij bloeit niet vaak in Europa, dus het is zeldzaam om hem te kunnen bewonderen.

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe de plant wordt ervaren.

Slecht één keer in de 5 jaar

Er zijn meerdere soorten van de plant, maar de Amorphophallus decus-silvae in Leiden bloeit slechts eens in de 5 jaar. Andere penisplanten heb je misschien wel vaker voorbij zien komen, maar van deze soort zijn er slechts enkele in Europa.

De vorige keer, in 2021, trok de penisplant 2000 bezoekers in twee dagen tijd. Ook dinsdag lopen bezoekers in en uit om de plant te bewonderen. En niet alleen het uiterlijk valt op: "Het stinkt echt", zegt een van de bezoekers.

Door Redactie Hart van Nederland

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