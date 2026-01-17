Feest maar ook felle kritiek tijdens Nationale Tulpendag: ‘Tulpensector is vervuilend’

Tijdens de Nationale Tulpendag, die jaarlijks plaatsvindt op de derde zaterdag van januari, leggen kwekers op het Museumplein in Amsterdam een grote tulpenpluktuin aan. Zo vieren zij de start van het nieuwe (snij)tulpenseizoen. Bezoekers kunnen gratis een bosje tulpen komen plukken, maar lang niet iedereen is tevreden met deze fleurige bedoeling.

Zaterdag was het weer zover. Vanaf 07:00 uur 's ochtends al kleurde het Museumplein geleidelijk aan wit, geel, rood en roze. In totaal legden de kwekers daar zo'n 200.000 tulpen aan, die gratis kunnen worden geplukt. De belangstelling is net als vorig jaar weer groot: tientallen bezoekers hebben zich rond 13.00 uur bij het plein verzameld, allemaal met het oog op een hoogstpersoonlijk geplukt bosje tulpen.

Pesticiden

Verderop op het plein wordt het nieuwe tulpenseizoen niet uitbundig gevierd, maar uitbundig gehekeld. De Partij voor de Dieren vindt dat de hele tulpensector nodig moet verduurzamen en vooral stoppen met het gebruik van pesticiden. De partij heeft daar samen met Grootouders voor het Klimaat een demonstratie georganiseerd tegen de 'reclamestunt' van de tulpensector, wat zij zien als een 'vervuilende en ziekmakende industrie'.

"We staan hier voor de derde keer, het derde jaar op rij", zegt Anke Bakker, woordvoerder van de Partij voor de Dieren Amsterdam. Die mooie bloem in je woonkamer, net als de viering van het nieuwe seizoen, gaat namelijk gepaard met enorm veel pesticidegebruik, pleit Bakker. "Dit zorgt voor gezondheidsrisico's bij mensen die ermee in aanraking komen, mensen in de omgeving en bij telers zelf. Dit is een volksgezondheidsprobleem, daar kunnen we niet voor wegkijken", aldus Bakker.

Bemonsterd

Vorig jaar werden de tulpen op het Museumplein door Pesticide Action Network (PAN) getest en daar zouden zorgwekkende resultaten uit voort zijn gekomen. Er zouden negen verschillende pesticiden zijn aangetroffen, waarvan twee in Nederland verboden zijn. Één van die twee stoffen is vooral schadelijk voor de voortplanting en de ander is giftig voor het zenuwstelsel. Bovendien zou er een PFAS-pesticide zijn aangetroffen.

De tulpen die dit jaar in de pluktuin staan zijn echter helemaal schoon, pleit Tulpen Promotie Nederland (TPN), de organisator van het evenement. "Deze zijn afgelopen week bemonsterd en blijven ruimschoots binnen alle wettelijke normen", zegt Arjan Smit, voorzitter van TPN. Volgens hem zijn zowel de Partij voor de Dieren als Pesticide Action Network meermaals uitgenodigd om te komen kijken bij dergelijke monsterafnames, maar werd daar niet op in gegaan.

Sterk maken

De bloemen in de pluktuin worden in kassen op water gebroeid, wat het gebruik van pesticiden niet nodig maakt. "We gebruiken regenwater, dat vullen we alleen aan met een beetje meststoffen en een magnesiumtabletje, bijvoorbeeld." Smit benadrukt dat de plant zichzelf op die manier sterk maakt.

Volgens de voorzitter wordt het gros van de tulpenteelt in Nederland op die manier aangevlogen. Het probleem zit hem echter vooral in de bollenkweek. "Daar worden pesticiden bij gebruikt, ja. Of gewasbestrijdingsmiddelen, zoals wij dat vaak noemen", zegt Smit. "Maar de afgelopen vier jaar hebben we dat met 45 procent weten te reduceren. We zijn een branche die enorm grote stappen maakt, jammer dat de mensen die deze beweringen maken dat niet van ons willen horen", aldus Smit.

Hoe denken bezoekers van de pluktuin over de pesticidekwestie in de tulpensector? Hart van Nederland ging met hen in gesprek, kijk verder via bovenstaande video.