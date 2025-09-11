Kanonsloop gevonden in bagger van Brabantse rivier de Mark

In de rivier de Mark tussen Standdaarbuiten en Zwartenberg is iets bijzonders boven water gekomen: de gietijzeren loop van een zestiende-eeuws Engels kanon. Het wapen werd gevonden tijdens voorbereidingen voor baggerwerkzaamheden en verkeert volgens waterschap Brabantse Delta in uitzonderlijk goede staat.

De ontdekking werd gedaan bij een scan naar explosieven in de rivier. Daarbij kwamen zo’n vierduizend metalen objecten in beeld. Die worden nu één voor één opgedoken. "De vondsten variëren van oorlogshelmen en munitiekisten tot oude fietsen en bestek. Maar dit kanon springt er echt uit", zegt bestuurder Anco Sneep van het waterschap.

Wapen uit 1560-1590

Volgens deskundigen is de kanonsloop waarschijnlijk tussen 1560 en 1590 gemaakt in Zuidoost-Engeland. In die periode werd via havens in Zeeland en Brabant veel Engels oorlogstuig ingevoerd. Hoe het kanon in de rivier is beland, blijft vooralsnog een raadsel.

De vondst is voorlopig opgeslagen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beslist later waar het historische wapen een plek krijgt.

ANP