OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opvallende felle vuurbal boven Nederland gespot: maar wat is het?

Natuur

Vandaag, 07:14

Link gekopieerd

Een opvallende vuurbol was vrijdagavond rond 22.30 uur in grote delen van Nederland te zien. Op sociale media deelden mensen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht beelden en meldingen van het bijzondere verschijnsel.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Meteoroloog Wouter van Bernebeek liet op X weten dat het in eerste instantie waarschijnlijk om een meteoor leek te gaan. "Een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op circa 100 kilometer hoogte", schreef hij. "Het is dus géén meteoriet: dan wordt ons aardoppervlak echt geraakt."

Satelliet van SpaceX

Volgens satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft ging het om Starlink 1541, een satelliet van SpaceX. Hij zei tegen de NOS dat de satelliet terugkeerde in de atmosfeer, waarna deze begon op te breken en op te branden. Daardoor was de vuurbol vanuit verschillende delen van Nederland goed zichtbaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.