Opvallende felle vuurbal boven Nederland gespot: maar wat is het?

Een opvallende vuurbol was vrijdagavond rond 22.30 uur in grote delen van Nederland te zien. Op sociale media deelden mensen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht beelden en meldingen van het bijzondere verschijnsel.

Meteoroloog Wouter van Bernebeek liet op X weten dat het in eerste instantie waarschijnlijk om een meteoor leek te gaan. "Een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op circa 100 kilometer hoogte", schreef hij. "Het is dus géén meteoriet: dan wordt ons aardoppervlak echt geraakt."

Satelliet van SpaceX

Volgens satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft ging het om Starlink 1541, een satelliet van SpaceX. Hij zei tegen de NOS dat de satelliet terugkeerde in de atmosfeer, waarna deze begon op te breken en op te branden. Daardoor was de vuurbol vanuit verschillende delen van Nederland goed zichtbaar.