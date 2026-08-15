Bijna 80.000 peuken van stranden geraapt: 'Zorgwekkend'

Vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken maar liefst 79.242 sigarettenpeuken en 4175 kilo ander afval van de Nederlandse Noordzeestranden geraapt. Ruim 2000 mensen hielpen tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour en liepen langs de kust van Schiermonnikoog tot Cadzand.

In totaal werd minder zwerfafval gevonden dan vorig jaar. Toen ging het nog om 4633 kilo. Volgens organisator Stichting De Noordzee past die daling bij de trend dat de stranden schoner worden. Het aantal peuken was juist veel hoger: vorig jaar werden er 51.863 gevonden.

'Ontzettend zorgwekkend'

Het grote aantal sigarettenpeuken baart de organisatie zorgen. "Sigarettenfilters bestaan voor 95 procent uit plastic, vergaan niet en vallen uiteen in microplastics. Eén peuk kan tot 1000 liter zeewater vervuilen en ze belanden in magen van vogels, vissen en zeezoogdieren", zegt directeur Ewout van Galen.

De stichting wil daarom een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Volgens de organisatie neemt de gemiddelde hoeveelheid afval op stranden af, maar wordt het aandeel klein plastic steeds groter. Dat plastic is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel.

Chocoladereep uit 1991

Tussen het afval kwamen vrijwilligers ook opvallende spullen tegen. Zo werd een verpakking van een chocoladereep uit 1991 gevonden. Ook lagen er plastic flesjes uit China en Maleisië en een oude videoband op het strand.

Volgens Stichting De Noordzee laten die vondsten zien "dat plastic afval niet vergaat, en het zich over de hele wereld verspreidt".