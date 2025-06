Mooie plaatjes: zeldzame ‘aardbeienmaan’ kleurt Nederlandse nacht rood

Wie woensdagavond omhoog keek, werd getrakteerd op een bijzonder schouwspel aan de hemel. Rond 22.45 uur verscheen een opvallend oranjerode maan boven Nederland: de zogenoemde ‘aardbeienmaan’. Deze volle maan kleurt niet alleen dieprood, maar lijkt ook groter dan normaal. Het zeldzame natuurfenomeen leverde op meerdere plekken in het land mooie plaatjes op.

De kleur van de maan ontstaat doordat hij laag aan de hemel staat. Het maanlicht moet dan door een dikkere laag van de atmosfeer heen, wat zorgt voor een warme oranje of rode tint. Dat maakt het fenomeen extra opvallend, zeker in combinatie met de volle maan.

Ondanks de naam heeft de aardbeienmaan niets met de kleur te maken. De benaming komt uit oude tradities waarin de volle maan in juni werd geassocieerd met het aardbeienseizoen. In deze periode worden namelijk veel aardbeien geoogst.

De maan was het best zichtbaar tussen 22.45 uur en 23.15 uur. In die periode stond hij laag aan de hemel en was de bijzondere gloed duidelijk te zien—mits het weer geen roet in het eten gooide. Veel mensen grepen hun kans om het natuurverschijnsel vast te leggen, zoals hieronder in Eindhoven te zien is:

Beeld: SQ Vision

Ook in Friesland was de bijzondere maan goed te zien:

0:47 Aardbeienmaan kleurt lucht boven Leeuwarden rood

Pas in 2043 weer te zien

Dit unieke maanbeeld komt niet jaarlijks voor. Door de specifieke stand van de maan in juni is deze 'aardbeienmaan' extra bijzonder. Pas over achttien jaar—dus in 2043—zal de maan weer net zo laag staan als nu.