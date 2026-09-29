Hondendrol gespot in Venlo? Dat kan je zomaar 50 euro opleveren

Vier keer bukken voor vijftig euro. Dat klinkt niet slecht, maar het gaat wel om hondendrollen die opgeraapt moeten worden. Het is een opmerkelijk offensief van een twintigtal wijkbewoners in Venlo, waar je nu dus geld krijgt als je een drolletje oppakt. Want wie het opraapt, zorgt ook voor minder overlast.

Bewoners in de wijk Nieuw-Steyl wagen zich normaal in een 'mijnenveld' als ze het trottoir verlaten om over het gras te lopen. Bijna overal liggen hondendrollen, behalve daar waar ze thuishoren: in de vuilnisbak. In de hele wijk zijn daarom spaarkaarten rondgebracht. De bedoeling is om vier zegeltjes te verdienen maar dan moet je wel op 'heterdaad betrapt' worden.

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"Als we zien dat je een hondendrol keurig opruimt krijg je een zegel. Een volle spaarkaart met vier zegels geeft recht op een tegoedbon van vijftig euro bij de supermarkt", zegt initiatiefnemer Karin Beurskens tegen Hart van Nederland.

Extra afvalbakken erbij

De gemeente Venlo en Woningcorporatie Antares steunen de actie. Behalve de spaarkaartactie hebben de bewoners zelf gezorgd dat er tien extra afvalbakken voor hondenpoep zijn geplaatst.

"Eigenlijk is alles begonnen bij één van onze buurtgenoten. Zij heeft een klein vuilnisbakje opgehangen met gratis poepzakjes aan een haakje."

Meer samenhang in de wijk

Volgens Karin Beurskens heeft het effect. "Er liggen minder drollen maar de actie gaat voorlopig door. We hebben nog zo'n dertig cadeaubonnen maar misschien worden dat er meer met nieuwe sponsoren. Het gaat niet alleen om hondenpoep. Ons initiatief met de spaarkaarten zorgt voor meer samenhang in de wijk. Dat is heel fijn."

En om het soms zelfs wat leuker te maken worden er partyprikkers in een drolletje gestoken, zodat ze voor kinderen ook makkelijk te spotten zijn.