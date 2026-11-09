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Jeugdtuinen Zwolle dreigen na 100 jaar te verdwijnen: petitie als laatste redmiddel

Natuur

Vandaag, 19:33

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In Zwolle dreigen drie jeugdtuinen na bijna 100 jaar te verdwijnen. De gemeente wil 180.000 euro besparen, maar ouders en vrijwilligers komen in actie. Zij hopen de geliefde moestuinen, waar kinderen leren over groenten en natuur, alsnog te redden. Zo zijn ze onder andere een petitie gestart voor het behoud van de jeugdtuinen, die maandag is aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle. 2500 keer is hij ondertekend.

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"Wij snappen dat hoge bedrag niet helemaal, waar dat vandaan komt. Maar de gemeente vindt het dus te duur", zegt initiatiefneemster Chantal Quak tegen Hart van Nederland. Daarom komen de ouders met de kinderen in actie voor behoud van de tuinen. "Het is super populair, je moet echt op tijd inschrijven. Kinderen kunnen er dan een jaar tuinieren, hoe leuk is dat! Het is schermloos, beter kan toch niet?"

Bezuinigingen zijn nodig

Anja Roels, wethouder van onder andere Natuur, geeft aan de tuinen ontzettend te waarderen. Maar, zegt ze, er moeten ook keuzes gemaakt worden. "We hebben een bezuinigingsopgave, je moet ergens beginnen." Wel wil ze kijken of er een mogelijkheid is dat de tuinen een goedkopere doorstart kunnen krijgen. "We willen ook de mooie dingen in onze stad overeind houden."

13 november neemt de gemeente Zwolle een besluit over de drie jeugdtuinen. De gemeente wil niet vooruit lopen op dat besluit, laat zij in een schriftelijke reactie weten aan Hart van Nederland. "Het is nu eerst aan de gemeenteraad om zich hierover uit te spreken."

Door Redactie Hart van Nederland
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