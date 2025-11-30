Volg Hart van Nederland
Hooikoorts tijdens kerstdiner: pollen pieken tijdens feestdagen

Natuur

Vandaag, 12:46

Het is nog maar eind november, maar de eerste hazelaarstruiken staan al in bloei. Dat betekent dat mensen die gevoelig zijn voor pollen rond de kerstdagen al hooikoortsklachten kunnen krijgen. Dat meldt Nature Today.

Normaal begint het hazelaarseizoen pas in februari, maar door de zachte herfst komt de bloei anderhalve maand eerder. Vooral in het oosten van het land zijn al bloeiende struiken gezien.

Als de temperaturen hoog blijven, zullen steeds meer hazelaars en ook elzen gaan bloeien. Rond kerst en oud en nieuw kan de pollenconcentratie flink oplopen, vooral van de els. De vervroeging hangt samen met de stijgende temperatuur: deze herfst lag gemiddeld ruim boven normaal. Of 2025 een recordjaar wordt, hangt af van het weer in december.

