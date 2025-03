Komt er een kleine kernreactor in Hoogeveen?

Gemeentebelangen Hoogeveen wil laten onderzoeken of de bouw van een kleine kernreactor (SMR) in of nabij de gemeente mogelijk is. De partij ziet kernenergie als een stabiele en schone aanvulling op bestaande energiebronnen en wil het publieke debat hierover openen.

Volgens Gemeentebelangen is het belangrijk om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en te kijken naar een mix van duurzame energiebronnen. De partij wijst op de voordelen van kleine modulaire reactoren (SMR’s), zoals een compacte bouw, lagere kosten en een stabiele stroomopwekking zonder CO2-uitstoot.

Om inwoners te informeren en in gesprek te gaan over de mogelijkheden en bezwaren, organiseert Gemeentebelangen vanavond een bewonersbijeenkomst. “Op de informatieavond wordt een presentatie gegeven door deskundigen van Rendo, TNO en mogelijk andere kennisinstellingen. Na de inleiding kunnen de aanwezigen in discussie gaan met een panel waarin deskundigen en lokale vertegenwoordigers van ondernemers en klimaat deelnemen,” aldus Gemeentebelangen Hoogeveen.

Zelfs als er brede steun komt, zal een reactor niet op korte termijn gerealiseerd worden. Gemeentebelangen schat dat het proces minstens twintig jaar in beslag neemt. De partij benadrukt dat het onderzoek vooral bedoeld is om de discussie open te voeren en te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst.