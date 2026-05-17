Enorme asteroïde zoeft maandag langs aarde: zo laat zie je hem

Vandaag, 21:03

Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert maandagavond vlak langs de aarde. Dat meldt De Telegraaf op basis van gegevens van wetenschappers. Paniek is nergens voor nodig: de ruimterots vormt geen gevaar voor onze planeet.

De steen, met de naam 2026 JH2, werd een week geleden ontdekt. Volgens onderzoekers vliegt hij op zo'n 91.000 kilometer afstand langs de aarde. Daarmee komt hij zelfs dichterbij dan de maan, die gemiddeld op 385.000 kilometer afstand staat.

Wie een telescoop heeft, kan maandagavond mogelijk een glimp opvangen van de asteroïde. Rond 23.20 uur bereikt 2026 JH2 het punt waarop hij het dichtst langs de aarde vliegt.

Enorme snelheid

De asteroïde raast met ruim 31.000 kilometer per uur door de ruimte. Volgens de BBC kunnen wetenschappers de baan van zulke objecten nauwkeurig berekenen. Zelfs als een asteroïde richting aarde zou komen, verbranden veel brokstukken al in de atmosfeer.

Door Redactie Hart van Nederland

