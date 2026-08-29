Schoorl in verzet tegen plan Staatsbosbeheer om buitencentrum te sluiten

Het Buitencentrum Schoorlse Duinen dreigt na 46 jaar te verdwijnen. Jaarlijks komen er zo'n 300.000 bezoekers, onder wie schoolklassen, families en toeristen. Zij kunnen er terecht voor informatie over de natuur in het Noord-Hollandse duingebied.

Staatsbosbeheer wil per 1 januari 2027 stoppen met het huidige concept van zijn zeven buitencentra in Nederland. Volgens de organisatie draaien de centra al jaren verlies. Sinds 2014 krijgen ze geen financiering meer van het Rijk. Staatsbosbeheer wil het beschikbare geld vooral gebruiken voor het beheer van de natuur.

Ruim 18.000 mensen tekenen petitie

In Schoorl is verzet ontstaan tegen de mogelijke sluiting. Een petitie voor het behoud van het buitencentrum is inmiddels ruim 18.000 keer ondertekend. Ook is de Stichting Behoud Buitencentrum Schoorlse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen daarmee onderzoeken hoe het centrum behouden kan blijven.

Uiterlijk 1 oktober moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de buitencentra. Voor die tijd heeft de ondernemersvereniging nog een gesprek met Staatsbosbeheer. De vereniging hoopt Staatsbosbeheer op andere gedachten te brengen.