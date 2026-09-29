Bijzonder: voor het eerst kan er rijst geoogst worden in Nederland

Voor het eerst kan er rijst worden geoogst in het Nederlandse polderland. Een experiment in de polder van Oude Ade is zo goed uitgepakt, dat er in plaats van zwart witte koeien nu groene rijstvelden zijn.

De polder is van origine veenland en werd voorheen altijd drooggepompt omdat er anders geen zware trekker overheen konden. Bij het uitdrogen van het veen kwam veel CO2 vrij, wat weer nadelig voor het milieu is. Sinds vijf jaar is het land in handen van een burgercoorporatie die het probeert om te zetten in biologische landbouwgrond. De polder werd weer onder water gezet en bleek perfect voor de verbouw van rijst.

Voorlopig gaat de rijst alleen verkocht worden aan restaurants in de buurt, die het zullen gebruiken voor sushi of risotto.