OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bijzonder: voor het eerst kan er rijst geoogst worden in Nederland

Natuur

Gisteren, 22:36

Voor het eerst kan er rijst worden geoogst in het Nederlandse polderland. Een experiment in de polder van Oude Ade is zo goed uitgepakt, dat er in plaats van zwart witte koeien nu groene rijstvelden zijn.

De polder is van origine veenland en werd voorheen altijd drooggepompt omdat er anders geen zware trekker overheen konden. Bij het uitdrogen van het veen kwam veel CO2 vrij, wat weer nadelig voor het milieu is. Sinds vijf jaar is het land in handen van een burgercoorporatie die het probeert om te zetten in biologische landbouwgrond. De polder werd weer onder water gezet en bleek perfect voor de verbouw van rijst.

Voorlopig gaat de rijst alleen verkocht worden aan restaurants in de buurt, die het zullen gebruiken voor sushi of risotto.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.