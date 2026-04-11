Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Astronauten Artemis II bedanken Nederland op terugweg naar aarde

Natuur

Vandaag, 07:15 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De bemanning van maanmissie Artemis II heeft op de terugweg van de maan naar de aarde vrijdagavond Nederland bedankt. "We willen graag onze dank uitspreken aan het ESA Airbus-team en aan onze vrienden in Nederland en Duitsland", zei missiecommandant Reid Wiseman na een succesvolle manoeuvre met ruimteschip Orion.

"Dit ruimtevaartuig heeft ons voortgestuwd en ons met uiterste precisie van de aarde naar de maan en terug gebracht, en we zijn trots om deel uit te maken van dit team", aldus Wiseman. Artemis II stuurde met een zogenaamde burn bij richting de aarde, waar de vierkoppige bemanning naar verwachting even na 02.00 uur Nederlandse tijd landt in de Stille Oceaan.

NASA-astronauten van de Artemis II-missie bereikten maandag een historisch moment. André Kuipers vertelt erover in onderstaande video:

6:20

Nederland is lid van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die het achterste deel van het NASA-ruimteschip heeft ontwikkeld. In dat deel zitten de motoren, zuurstof, water en de temperatuurregeling. De elektriciteit aan boord van de Orion wordt opgewekt met zonnepanelen die zijn ontwikkeld en gebouwd door Airbus Nederland uit Leiden.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.