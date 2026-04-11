Astronauten Artemis II bedanken Nederland op terugweg naar aarde

De bemanning van maanmissie Artemis II heeft op de terugweg van de maan naar de aarde vrijdagavond Nederland bedankt. "We willen graag onze dank uitspreken aan het ESA Airbus-team en aan onze vrienden in Nederland en Duitsland", zei missiecommandant Reid Wiseman na een succesvolle manoeuvre met ruimteschip Orion.

"Dit ruimtevaartuig heeft ons voortgestuwd en ons met uiterste precisie van de aarde naar de maan en terug gebracht, en we zijn trots om deel uit te maken van dit team", aldus Wiseman. Artemis II stuurde met een zogenaamde burn bij richting de aarde, waar de vierkoppige bemanning naar verwachting even na 02.00 uur Nederlandse tijd landt in de Stille Oceaan.

NASA-astronauten van de Artemis II-missie bereikten maandag een historisch moment. André Kuipers vertelt erover in onderstaande video:

Nederland is lid van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die het achterste deel van het NASA-ruimteschip heeft ontwikkeld. In dat deel zitten de motoren, zuurstof, water en de temperatuurregeling. De elektriciteit aan boord van de Orion wordt opgewekt met zonnepanelen die zijn ontwikkeld en gebouwd door Airbus Nederland uit Leiden.