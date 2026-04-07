André Kuipers over record maanmissie Artemis II: 'Nog nooit zo ver geweest'

NASA-astronauten van de Artemis II-missie hebben maandagavond een historisch moment bereikt. Terwijl wij in Nederland ons klaarmaakten om naar bed te gaan, verbraken zij een 56 jaar oud record. Ze hebben namelijk het record van de verste ruimtereis ooit verbroken.

Het oude record stond op 400.171 kilometer afstand en werd gevestigd door de bemanning van Apollo 13. De bemanning van Artemis II vloog daar ruim overheen en bereikte uiteindelijk zo'n 406.777 kilometer van de aarde. Daarmee schrijven ze geschiedenis in de ruimtevaart.

'De donkere kant van de maan'

De achterkant van de maan is voor mensen op aarde altijd verborgen. Nu krijgen astronauten die kant wél te zien. André Kuipers beschrijft in De 538 Ochtendshow hoe dat eruitziet. Hij legt uit dat dit deel van de maan er ruwer en voller met kraters uitziet dan de kant die wij kennen.

