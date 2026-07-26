Nog eens 55.000 evacuaties in Bordeaux wegens aanhoudende natuurbranden

Nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux moeten hun huis verlaten vanwege de grote bosbranden in de Franse regio Gironde. Daarmee komt het totale aantal geëvacueerden uit op ruim 220.000. Volgens brandweerlieden is de brand opnieuw opgelaaid, nadat er eerder hoop was dat de situatie zou verbeteren door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid. De afgelopen dagen zijn meerdere mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het ontstaan van de natuurbranden.

In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. De Franse krijgsmacht ondersteunt de honderden brandweerlieden met ongeveer 1.500 militairen. Zij proberen de brand al bijna een week onder controle te krijgen.

Voorlopig geen terugkeer

De brand "zal nog lange tijd niet onder controle zijn" en zolang de brand niet is ingedamd, kunnen geëvacueerde bewoners en toeristen niet terugkeren, zei minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez in een interview dat zondag werd gepubliceerd in La Tribune. "De brand zal nog lange tijd niet onder controle zijn. Zolang het vuur niet is ingedamd, blijft terugkeer onmogelijk."

De natuurbrand heeft volgens de prefectuur van Gironde inmiddels ongeveer 42.000 hectare natuur verwoest. Dat is bijna twee keer de oppervlakte van de gemeente Amsterdam. Het gaat om een van de grootste natuurbranden in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1949 ging bij een grote brand ongeveer 50.000 hectare verloren.

Meerdere aanhoudingen

Regionale Franse media melden dat er in de afgelopen dagen meerdere aanhoudingen zijn verricht in verband met de branden in de regio. Na de dood van twee brandweerlieden in Mérignac kondigde Renaud Gaudeul, de procureur van Bordeaux, woensdag aan dat er strenger zou worden opgetreden tegen 'risicovol gedrag' in bosgebieden.

Tussen vrijdag en zaterdag zijn vier personen aangehouden wegens het in gevaar brengen van anderen. Een 26-jarige man is voorgeleid aan de aanklager en onder gerechtelijk toezicht geplaatst in afwachting van zijn proces. Hij zou in het bos hebben gerookt en een dag eerder een barbecue hebben aangestoken in een bosrijk gebied.

Zaterdagochtend rond 03.00 uur werden in La Teste-de-Buch ook twee mannen van 19 en 21 jaar aangehouden. Zij zouden vuurwerk hebben afgestoken in de richting van de snelweg en een nabijgelegen natuurgebied. Ook zij zijn zaterdag voorgeleid aan het parket van Bordeaux.