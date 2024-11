Onrust bij Coöperatie Laatste Wil om bijwerkingen middel X

Binnen de Coöperatie Laatste Wil (CLW) zijn zorgen ontstaan over bijwerkingen van middel X, dat wordt gebruikt voor zelfdoding. De Volkskrant meldt zaterdag dat een lid van de coöperatie een brief heeft gestuurd waarin hij twijfels uit over de manier waarop het middel wordt gepresenteerd. Dit lid had beelden gezien van een sterfgeval waarbij de reactie van de persoon afweek van wat hij als een vredig proces had verwacht.

Lees het verhaal bij de video: Rechtszaak tegen leden Coöperatie Laatste Wil van start: 'Dolksteek in rug'

Volgens het lid van CLW was in de beelden te zien dat het lichaam ongecontroleerde bewegingen maakte. "De armen gingen omhoog, de rug rechtte zich, het hoofd kwam overeind," vertelt hij in de krant. Hij vindt dat dit niet strookt met de verwachtingen die CLW schept over een 'humaan' einde.

Aangepaste voorlichting na ophef

CLW-voorzitter Rob van Doorn bevestigt tegenover het ANP dat er sinds 2017 informatie over bijwerkingen op een besloten ledenpagina staat. Na recente discussies, waaronder een podcast van het programma Argos, is besloten om die informatie toegankelijker te maken voor het publiek. "We hebben ook gekozen om het middel niet meer 'humaan' te noemen, maar 'menselijk'. 'Humaan' kan de indruk wekken dat er niets kan gebeuren, en dat is niet altijd zo," aldus Van Doorn.

De zorgen van het lid en de bijwerkingen van het middel zullen op 16 november worden besproken tijdens een algemene ledenvergadering van de coöperatie. Volgens Van Doorn gaat het om een "individuele zaak", maar benadrukt hij dat de ervaringen van naasten zorgvuldig worden bijgehouden. Meestal verloopt het proces volgens hem zonder problemen, "maar soms kan er iets onverwachts gebeuren, net zoals bij een natuurlijke dood".

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland