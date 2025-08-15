Cafeïne, menstruatie en seks: dit zijn de onderzoeken op Lowlands

Tijdens het Lowlands-festival in Biddinghuize kunnen festivalgangers zich opgeven om proefkonijn te zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Onder andere het Radboud UMC gaat tijdens het festival van 15, 16 en 17 augustus experimenten doen bij vrijwilligers. De universiteiten verzamelen gegevens voor hun onderzoek en de vrijwilligers leren wat over zichzelf en hun lichaam.

10 jaar geleden werd er voor het eerst een wetenschappelijke toevoeging gemaakt aan het festivalterrein in Biddinghuizen en de vraag naar een plekje op het Lowlands Science Park is sindsdien fors gestegen. "We krijgen ondertussen tientallen aanvragen van tal van universiteiten", vertelt Radboud UMC-voorlichter Annemarie van Eek. "We maken altijd een voorselectie van experimenten waarvan we denken dat ze grootste kans van slagen hebben. Lowlands bepaalt uiteindelijke welke proeven er op het terrein eindigen."

Koffie en DNA

Twaalf proeven zijn uiteindelijk goedgekeurd en zullen dus uitgevoerd worden tijdens het festival. Eén van de onderzoekers van zo'n proef is Noor Verhagen. Zij onderzoekt of DNA effect heeft op werking van cafeïne op het lichaam. "Zo'n soort onderzoek doe ik heel vaak bij het Radboud", vertelt Verhagen. "Alleen onderzoeken we vaak medicatie. Voor Lowlands wilde ik een middel testen waar bijna iedereen wel bekend mee is: cafeïne."

Testpersonen zullen bij binnenkomst een vragenlijst invullen, daarna wordt er via het wangslijmvlies DNA afgenomen en een test van het reactievermogen gedaan. Proefpersonen krijgen vervolgens een kopje koffie en na een half uur wordt getest hoeveel effect dit bakje koffie heeft door middel van een tweede reactietest.

Echt laboratorium opbouwen

"We gaan ook een echt laboratorium opbouwen op het festivalterrein", aldus Verhagen. "Hierin gaan we het DNA van de mensen testen en kijken of er bepaalde genetische factoren zijn waardoor cafeïne langer in het bloed blijft en zij dat oppeppende gevoel langer vasthouden."

Buitenkansje

Deelnemers leren dus iets over zichzelf, maar de gegevens die bij deze experimenten verzameld worden eindigen ook echt in wetenschappelijk onderzoek. "Het is voor de betrokken onderzoekers een buitenkans om zo toegang te hebben tot zoveel testpersonen", aldus Woordvoerder Van Eek. "Normaliter moet men een oproep plaatsen en dan afwachten tot er reactie komt. Nu komen de proefpersonen zo binnenwandelen."

Naast het cafeïneonderzoek van Noor wordt er onder andere onderzoek gedaan naar menstruatiepijn, hoe angst ons lichaam beïnvloedt en seks.