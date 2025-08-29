Chris loopt naar Spanje om geld in te zamelen voor Katwijkse ziekte

Chris Langeveld gaat wandelen van Katwijk naar het Spaanse Santiago de Compostela om geld in te zamelen voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte. Chris en veel van zijn familieleden lopen gezondheidsrisico's door deze genetische aandoening.

Chris vertrekt vrijdagochtend vanuit Katwijk voor een tocht van naar schatting 118 dagen en hoopt iedere dag 20 kilometer richting Spanje te wandelen. Zijn eindbestemming is het Spaanse Santiago de Compostela, zo'n 1950 kilometer van Katwijk. De eerste twee etappes loopt Chris met zijn vrouw, de rest van de tocht moet Chris in zijn eentje volbrengen.

Hij hoopt hiermee geld in te zamelen voor de genetische aandoening de Katwijkse ziekte. Deze genetische aandoening zorgt voor vergroot risico op hersenbloedingen op jonge leeftijd. Chris is zelf gendrager van deze aandoening, evenals veel van zijn familieleden, waaronder zijn broer en vader. "Ik weet sinds juni vorig jaar dat ik gendrager ben van de ziekte", vertelt Chris aan Hart van Nederland. "In mei liet ik DNA-onderzoek doen, maar eigenlijk wist ik het diep vanbinnen al toen ik zes was. Ik had gewoon dat gevoel alsof mijn lichaam het al door had en ik heb mijn leven er stilletjes op ingericht."

LUMC

Het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het enige ziekenhuis in Europa dat onderzoek doet naar deze genetische ziekte. Het medisch centrum is onlangs begonnen met onderzoek naar een mogelijk medicijn.

"We hebben al langer onderzoek gedaan naar het verloop van de ziekte", aldus Ellen Stijl, coördinator van het onderzoek. "Sindskort zijn we samen met een Amerikaanse universiteit actief bezig met het ontwikkelen van een medicijn." De hersenbloedingen worden veroorzaakt door een ophoping van bepaalde eiwitten in de hersenen. Het medicijn waar het LUMC mee bezig is, hoopt deze ophoping tegen te gaan. "Daarmee proberen we de symptomen te verminderen of ervoor te zorgen dat ze pas op latere leeftijd voorkomen", aldus Ellen Stijl.